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Во Французских Альпах в результате схождения лавины погибли две лыжницы

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 04:43
Фото: в Альпах погибли две лыжницы (фото из открытых источников)
Фото: в Альпах погибли две лыжницы (фото из открытых источников)

Сопровождавшему погибших мужчине удалось спастись

Во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли две лыжницы. Об этом сообщила France Bleu.

По информации радиостанции, лавина сошла в воскресенье в 16:45 по местному времени (17:45 по Киеву).

Отмечается, что погибли две француженки 57 и 58 лет, сопровождавшему их мужчине удалось спастись.

Во время схода лавины лыжники находились на высоте около 3 тысяч метров.

Напомним, 22 марта в Испании в результате схождения лавины в долине Валь-д'Аран в Пиренеях погибли двое людей.

На поиски пострадавших отправили вертолет и спасательные службы нашли в горах трех человек - двух погибших и одного человека с серьезными травмами, который был доставлен в больницу возле Барселоны.

По информации спасателей, пострадавшие были группой исследователей, национальность жертв и пострадавшего не сообщили.

3 марта 2018 года во французских Пиренеях снежная лавина накрыла группу из пяти испанских лыжников, двое из них погибли

 

 

Захват заложников во Франции: увеличилось количество погибших В Пиренеях лавина накрыла группу исследователей, двое погибших
Теги публикации: Франция, лавина, Альпы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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