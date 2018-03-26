Во Французских Альпах в результате схождения лавины погибли две лыжницы

Сопровождавшему погибших мужчине удалось спастись

Во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли две лыжницы. Об этом сообщила France Bleu.

По информации радиостанции, лавина сошла в воскресенье в 16:45 по местному времени (17:45 по Киеву).

Отмечается, что погибли две француженки 57 и 58 лет, сопровождавшему их мужчине удалось спастись.

Во время схода лавины лыжники находились на высоте около 3 тысяч метров.

Напомним, 22 марта в Испании в результате схождения лавины в долине Валь-д'Аран в Пиренеях погибли двое людей.

На поиски пострадавших отправили вертолет и спасательные службы нашли в горах трех человек - двух погибших и одного человека с серьезными травмами, который был доставлен в больницу возле Барселоны.

По информации спасателей, пострадавшие были группой исследователей, национальность жертв и пострадавшего не сообщили.

3 марта 2018 года во французских Пиренеях снежная лавина накрыла группу из пяти испанских лыжников, двое из них погибли