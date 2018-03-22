В Пиренеях лавина накрыла группу исследователей, двое погибших

Еще один человек получил серьезные травмы и была доставлена в больницу

В Испании в результате схождения лавины в долине Валь-д'Аран в Пиренеях погибли двое людей. Об этом сообщили в спасательной службе, передает Expatica.

Отмечается, что на поиски пострадавших отправили вертолет. Спасательные службы нашли в горах трех человек. Из них двое в результате схода лавины погибли, еще один человек получил серьезные травмы и был доставлен в больницу неподалеку от Барселоны.

Спасатели сообщили, что пока неизвестна национальность жертв и пострадавшего, однако есть информация, что это группа исследователей.

Напомним, 3 марта 2018 года во французских Пиренеях снежная лавина накрыла группу из пяти испанских лыжников, двое из них погибли. Днем ранее, 2 марта, четыре человека погибли в результате схода лавины в Альпах на юго-востоке Франции. Лавина сошла близ горнолыжного курорта Entraunes, недалеко от границы с Италией.