У Французьких Альпах у результаті сходження лавини загинули дві лижниці

Чоловікові, який супроводжував загиблих вдалося врятуватися
У Франції в результаті сходження лавини в комуні Модан загинули дві лижниці. Про це повідомила France Bleu.
За інформацією радіостанції, лавина зійшла в неділю о 16:45 за місцевим часом (17:45 за Києвом).
Наголошується, що загинули дві француженки 57 і 58 років, а чоловікові, який супроводжував їх, вдалося врятуватися.
Під час сходження лавини лижники перебували на висоті близько 3 тисяч метрів.
Нагадаємо, 22 березня в Іспанії в результаті сходження лавини в долині Валь-д'Аран в Піренеях загинули двоє людей.
На пошуки постраждалих відправили вертоліт і рятувальні служби знайшли в горах трьох осіб - двох загиблих і одну людину з серйозними травмами, яку було доправлено до лікарны поблизу Барселони.
За інформацією рятувальників, постраждалі були групою дослідників, національність жертв і потерпілого не повідомили.
3 березня 2018 року у французьких Піренеях снігова лавина накрила групу з п'яти іспанських лижників, двоє з них загинули