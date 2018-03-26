У Французьких Альпах у результаті сходження лавини загинули дві лижниці

Чоловікові, який супроводжував загиблих вдалося врятуватися

У Франції в результаті сходження лавини в комуні Модан загинули дві лижниці. Про це повідомила France Bleu.

За інформацією радіостанції, лавина зійшла в неділю о 16:45 за місцевим часом (17:45 за Києвом).

Наголошується, що загинули дві француженки 57 і 58 років, а чоловікові, який супроводжував їх, вдалося врятуватися.

Під час сходження лавини лижники перебували на висоті близько 3 тисяч метрів.

Нагадаємо, 22 березня в Іспанії в результаті сходження лавини в долині Валь-д'Аран в Піренеях загинули двоє людей.

На пошуки постраждалих відправили вертоліт і рятувальні служби знайшли в горах трьох осіб - двох загиблих і одну людину з серйозними травмами, яку було доправлено до лікарны поблизу Барселони.

За інформацією рятувальників, постраждалі були групою дослідників, національність жертв і потерпілого не повідомили.

3 березня 2018 року у французьких Піренеях снігова лавина накрила групу з п'яти іспанських лижників, двоє з них загинули