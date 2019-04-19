Французские пилоты на неделю уйдут на забастовку

Главный пилотный союз Франции (SNPL) предупредил правительство, что он объявит в мае недельную забастовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Забастовка будет длиться с 6 по 11 мая и это может повлиять на все авиакомпании, работающие во Франции. Причиной протестов является транспортний закон. который обсуждается в парламенте.

Профсоюз пилотов опасается, что закон может объединить их с другими более крупными профсоюзами в секторе на переговорах с законодателями или работодателями. Это, по мнению профсоюза, утопит их голос, особенно по вопросам, касающимся пилотов.

Общенациональное уведомление о забастовке направлено премьер-министру Эдуарду Филиппу, министру транспорта Элизабет Борн и министру труда Мюриэль Пенико.

Забастовка может затронуть все авиакомпании, работающие во Франции, включая Air France, Aigle Azur, Corsair, XL Airways, Easy Jet и Vueling.

Напомним, исландский лоу-кост WOW Air, совершавший рейсы из Рейкьявика в города Европы, США и Канады, объявил о прекращении полетов с 28 марта. Пассажирам отмененных рейсов бюджетник предложил самостоятельно купить билеты у других авиакомпаний и обратиться в банки или туристические агенства для оформления возврата денег или переоформления перелетов.