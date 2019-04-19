ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Французские пилоты на неделю уйдут на забастовку

Новости » Общество    19.04.2019 - 02:17
Французские пилоты на неделю уйдут на забастовку
Иллюстративное фото (Air France)

Пилоты выступают против транспортного закона

Главный пилотный союз Франции (SNPL) предупредил правительство, что он объявит в мае недельную забастовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Забастовка будет длиться с 6 по 11 мая и это может повлиять на все авиакомпании, работающие во Франции. Причиной протестов является транспортний закон. который обсуждается в парламенте.

Профсоюз пилотов опасается, что закон может объединить их с другими более крупными профсоюзами в секторе на переговорах с законодателями или работодателями. Это, по мнению профсоюза, утопит их голос, особенно по вопросам, касающимся пилотов.

Общенациональное уведомление о забастовке направлено премьер-министру Эдуарду Филиппу, министру транспорта Элизабет Борн и министру труда Мюриэль Пенико.

Забастовка может затронуть все авиакомпании, работающие во Франции, включая Air France, Aigle Azur, Corsair, XL Airways, Easy Jet и Vueling.

Напомним, исландский лоу-кост WOW Air, совершавший рейсы из Рейкьявика в города Европы, США и Канады, объявил о прекращении полетов с 28 марта. Пассажирам отмененных рейсов бюджетник предложил самостоятельно купить билеты у других авиакомпаний и обратиться в банки или туристические агенства для оформления возврата денег или переоформления перелетов.

Опубликованы фото последствий пожара в Нотр-Дам де Пари Twitter отказался рекламировать предвыборную кампанию французского правительства
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Францияпилотызабастовка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь