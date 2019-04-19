Французькі пілоти на тиждень підуть на страйк

Ілюстративне фото (Air France)

Пілоти виступають проти транспортного закону

Головний пілотний союз Франції (SNPL) попередив уряд, що він оголосить в травні тижневий страйк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Страйк триватиме з 6 по 11 травня і це може вплинути на всі авіакомпанії, що працюють у Франції. Причиною протестів є транспортний закон. який обговорюється в парламенті.

Профспілка пілотів побоюється, що закон може об'єднати їх з іншими більшими профспілками в секторі на переговорах з законодавцями або роботодавцями. Це, на думку профспілки, втопить їх голос, особливо з питань, що стосуються пілотів.

Загальнонаціональне повідомлення про страйк направлено прем'єр-міністру Едуарду Філіпу, міністру транспорту Елізабет Борн і міністру праці Мюріель Пеніко.

Страйк може торкнутися всі авіакомпаній, що працюють у Франції, включаючи Air France, Aigle Azur, Corsair, XL Airways, Easy Jet і Vueling.

Нагадаємо, ісландський лоу-кост WOW Air, який здійснював рейси з Рейк'явіка в міста Європи, США і Канади, оголосив про припинення польотів з 28 березня. Пасажирам скасованих рейсів бюджетник запропонував самостійно купити квитки у інших авіакомпаній і звернутися в банки або івано-франківськ для оформлення повернення грошей або переоформлення перельотів.