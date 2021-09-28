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Французская Sanofi отказалась от разработки вакцины, несмотря на успешные испытания

Автор: Мария Кучерявец

Французская фармацевтическая компания Sanofi заявила об отказе проведения третьей фазы клинических испытаний своей перспективной РНК-вакцины от коронавируса. Это объясняют тем, что препарат может выйти на рынок с большим опозданием, несмотря на положительные результаты предыдущих исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Отмечено, что первые этапы исследований показывали выработку антител у 91-100% добровольцев после полной иммунизации этим препаратом.

"Наша цель заключается не в создании новых РНК-вакцин от COVID-19, а в оснащении Франции и Европы арсеналом вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты мРНК для будущей пандемии, для новых заболеваний. Общественное здравоохранение не нуждается в еще одной вакцине от коронавируса на основе мРНК", - говорится в сообщении.

Впрочем, компания заявляет о намерении разработки вакцины на основе мРНК против других вирусов, которая не будет вызывать побочных реакций.

Группа уже начала первые испытания моновалентной вакцины против сезонного гриппа с одним штаммом вируса.

Напомним, ранее Sanofi совместно с британским партнером GSK сообщала об успешном завершении второго этапа тестирования своей вакцины против COVID-19.

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ФранцияВакцина от коронавируса