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Французская ракета вывела на орбиту три космических аппарата

Гвиана, Воскресенье 16 августа 2020 10:29
Французская ракета вывела на орбиту три космических аппарата
Фото: Ariane 5 (esa.int)
Автор: Максим Зайченко

Известны миссии каждого из трех аппаратов

Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 Европейского космического агентства вывела на орбиту три космических аппарата. Она стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Об этом сообщает компания-оператор запуска Arianespace.

Первым выведенным на околоземную орбиту аппаратом стал MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американской корпорации Northrop Grumman. Он предназначен для продления сроков эксплуатации спутников. Он должен состыковаться со спутником связи Intelsat 10-02, который уже почти исчерпал свои запасы топлива, и "дозаправить" его.

Второй аппарат - спутник Galaxy 30 компании Intelsat для расширения высокочастотного телевизионного покрытия на территории США.

Третий спутник - японский телекоммуникационный аппарат BSAT-4b. Он создан компанией Maxar и будет использоваться для телевизионного вещания в формате сверхвысокой четкости 4K и 8K в Японии.

Напомним, ранее в NASA озвучили сроки первого контрактного запуска Crew Dragon.

Отметим, первый запуск корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал; впервые за 11 лет американские астронавты отправились на МКС не на российском "Союзе".

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