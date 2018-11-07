Французька поліція оточила лікарню в Дюнкерку через загрозу вибуху

Невідома жінка в лікарні почала погрожувати підірвати бомбу
На півночі Франції співробітники правоохоронних органів оточили лікарню в комуні Дюнкерк після повідомлення про загрозу вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Voix du Nord.
Наголошується, що в середу, 7 листопада, вранці невідома жінка повідомила, що збирається підірвати в лікарні бомбу. Інформація надійшла у відділення невідкладної допомоги лікарні. На місце прибули наряди поліції, внутрішніх військ і бригади рятувальників.
"Встановлений периметр безпеки", - повідомив місцевий профспілка поліції.
На місці події працюють піротехніки. Поліція заявила, що судове розслідування має визначити обставини, пов'язані із заявою про бомбу. За окремими даними, що жінка, ймовірно, страждає від психічного розладу.
Нагадаємо, в Барселоні вранці 7 листопада поліція евакуювала пасажирів двох поїздів через загрозу вибуху. В поліцію надійшло повідомлення від служби безпеки, яка при скануванні багажу в одній з валіз побачила предмет, схожий на бомбу.