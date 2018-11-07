Французька поліція оточила лікарню в Дюнкерку через загрозу вибуху

Фото: поліцейські біля лікарні Дюнкерка (twitter.com Lille_actu)

Невідома жінка в лікарні почала погрожувати підірвати бомбу

На півночі Франції співробітники правоохоронних органів оточили лікарню в комуні Дюнкерк після повідомлення про загрозу вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Voix du Nord.

Наголошується, що в середу, 7 листопада, вранці невідома жінка повідомила, що збирається підірвати в лікарні бомбу. Інформація надійшла у відділення невідкладної допомоги лікарні. На місце прибули наряди поліції, внутрішніх військ і бригади рятувальників.

"Встановлений периметр безпеки", - повідомив місцевий профспілка поліції.

На місці події працюють піротехніки. Поліція заявила, що судове розслідування має визначити обставини, пов'язані із заявою про бомбу. За окремими даними, що жінка, ймовірно, страждає від психічного розладу.