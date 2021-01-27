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Французская фармацевтическая компания поможет Pfizer с поставками вакцины в ЕС

Среда 27 января 2021 11:50
Французская фармацевтическая компания поможет Pfizer с поставками вакцины в ЕС
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Французская фармацевтическая компания Sanofi окажет помощь компании Pfizer с поставками вакцины от коронавируса в Европейский союз. С лета Sanofi планирует производить более 125 миллионов доз вакцины Pfizer для ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Sanofi.

Соответствующее соглашение было заключено между компаниями во вторник, 27 января.

"Несмотря на то, что кампании вакцинации начались по всему миру, возможность получить уколы ограничивается меньшими, чем ожидалось, запасами и задержкой сроков утверждения из-за нехватки продукции. Мы приняли решение поддержать BioNTech и Pfizer в производстве вакцины против COVID-19, чтобы помочь удовлетворить глобальные потребности", - заявили в Sanofi.

Для производства вакцин Pfizer будет использоваться завод Sanofi в немецком Франкфурте.

Напомним, на прошлой неделе Pfizer временно сократил поставки своей вакцины против коронавируса. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Также о задержках с поставками вакцины в ЕС заявили в AstraZeneca.

В итоге Еврокомиссия обязала производителей вакцин на территории Евросоюза отчитываться о поставках препаратов в третьи страны.

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