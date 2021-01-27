Французская фармацевтическая компания поможет Pfizer с поставками вакцины в ЕС

Французская фармацевтическая компания Sanofi окажет помощь компании Pfizer с поставками вакцины от коронавируса в Европейский союз. С лета Sanofi планирует производить более 125 миллионов доз вакцины Pfizer для ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Sanofi.
Соответствующее соглашение было заключено между компаниями во вторник, 27 января.
"Несмотря на то, что кампании вакцинации начались по всему миру, возможность получить уколы ограничивается меньшими, чем ожидалось, запасами и задержкой сроков утверждения из-за нехватки продукции. Мы приняли решение поддержать BioNTech и Pfizer в производстве вакцины против COVID-19, чтобы помочь удовлетворить глобальные потребности", - заявили в Sanofi.
Для производства вакцин Pfizer будет использоваться завод Sanofi в немецком Франкфурте.
Напомним, на прошлой неделе Pfizer временно сократил поставки своей вакцины против коронавируса. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.
Также о задержках с поставками вакцины в ЕС заявили в AstraZeneca.
В итоге Еврокомиссия обязала производителей вакцин на территории Евросоюза отчитываться о поставках препаратов в третьи страны.