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Французская армия успешно испытала модернизированную ядерную ракету

Запуск ракеты ASMPA (Фото: navalnews.com)
Автор: Константин Широкун

Франция успешно испытала модернизированную ядерную ракету ASMPA, которая является частью воздушного компонента французского сдерживания. Испытания ракеты должны напомнить России о военном потенциале европейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europe-1.

Ракета, разработанная французским производителем MBDA, была выпущена с самолета Rafale. Ядерная ракета класса "воздух-земля" средней дальности (ASMPA) была принята на вооружение в 2009 году и должна быть заменена примерно в 2035 году системой "воздух-земля" нового поколения (ASN4G).

Франция – это единственная страна в Европейском Союзе с ядерным оружием, которое могут использовать как подлодки с ядерными баллистическими ракетами (SNLE), так и самолеты Rafale, оснащенные ASMPA.

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Ядерное оружие