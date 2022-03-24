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Французька армія успішно випробувала модернізовану ядерну ракету

Запуск ракети ASMPA (Фото: navalnews.com)
Автор: Константин Широкун

Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету ASMPA, яка є частиною повітряного компонента французького стримування. Випробування ракети повинні нагадати Росії Про військовий потенціал європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europe-1.

Ракета, розроблена французьким виробником MBDA, була випущена з літака Rafale. Ядерна ракета класу "повітря-земля" середньої дальності (ASMPA) була прийнята на озброєння у 2009 році та повинна бути замінена приблизно у 2035 році системою "повітря-земля" нового покоління (ASN4G).

Франція - це єдина країна в Європейському Союзі з ядерною зброєю, яку можуть використовувати як підводні човни з ядерними балістичними ракетами (SNLE), так і літаки Rafale, оснащені ASMPA.

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Ядерна зброя