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Французький суд призначив нову дату слухань про екстрадицію Жеваго до України

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Франція, Четвер 05 січня 2023 12:49
Французький суд призначив нову дату слухань про екстрадицію Жеваго до України Фото: Костянтин Жеваго (Уніан)
Автор: Олександр Білоус

Французький суд переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції українського мільярдера Костянтина Жеваго на його батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бізнесмен, який контролює зареєстрованого в Лондоні виробника залізних котунів Ferrexpo, є одним із найбагатших людей України. Його було затримано у Франції наприкінці грудня на запит України.

На початку слухань у четвер, 5 січня, адвокати Жеваго зажадали, щоб розгляд у місті Шамбері відбувався за зачиненими дверима. Це прохання судді відхилили після нетривалого обговорення.

Відтак адвокати Жеваго, а також прокурор просили відкласти слухання. Обидві сторони заявили, що їм потрібно більше часу для розгляду справи і судді погодилися.

Суд ще вирішить, чи повинен Жеваго до цього часу залишатися за ґратами.

Державне бюро розслідувань України заявило, що мільярдер перебуває в розшуку за підозрою в розкраданні та відмиванні 113 млн доларів із збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".

Видання "Forbes Україна" оцінило статки Жеваго у 2,4 млрд доларів у 2021 році. На кінець 2022 року видання оцінило статки Жеваго в 1,4 млрд доларів.

Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, а міжнародний ордер - у 2021 році.

Жеваго, який був депутатом Верховної ради з 1998 по 2019 рік, заперечує будь-які правопорушення.

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