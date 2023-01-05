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Французский суд назначил новую дату слушаний об экстрадиции Жеваго в Украину

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Франция, Четверг 05 января 2023 12:49
Французский суд назначил новую дату слушаний об экстрадиции Жеваго в Украину Фото: Константин Жеваго (Униан)
Автор: Александр Белоус

Французский суд перенес на 19 января слушания по вопросу об экстрадиции украинского миллиардера Константина Жеваго на его родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бизнесмен, контролирующий зарегистрированного в Лондоне производителя железных окатышей Ferrexpo, является одним из самых богатых людей Украины. Он был задержан во Франции в конце декабря по запросу Украины.

В начале слушаний в четверг, 5 января, адвокаты Жеваго потребовали, чтобы разбирательство в городе Шамбери проходило за закрытыми дверями. Эту просьбу судьи отклонили после непродолжительного обсуждения.

Затем адвокаты Жеваго, а также прокурор просили отложить слушания. Обе стороны заявили, что им нужно больше времени для рассмотрения дела, и судьи согласились.

Суду еще предстоит решить, должен ли Жеваго до этого времени оставаться за решеткой.

Государственное бюро расследований Украины заявило, что миллиардер находится в розыске по подозрению в хищении и отмывании 113 млн долларов из обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".

Издание "Forbes Украина" оценило состояние Жеваго в 2,4 млрд долларов в 2021 году. На конец 2022 года издание оценило состояние Жеваго в 1,4 млрд долларов.

Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, а международный ордер - в 2021 году.

Жеваго, который был депутатом Верховной рады с 1998 по 2019 год, отрицает какие-либо правонарушения.

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