Французький філософ розповів, як в університетах США переслідують євреїв та ізолюють їх у кампусах

Перебуваючи у великому турі по американським університетським містечкам на підтримку євреїв, він зазначив, що євреї почуваються ізольованими та стурбовані тим, що США захищають їх під певними умовами в залежності від політичних поглядів.

"Загальним відчуттям від перебування у кампусі Мічиганського університету, університету Каліфорнії, Південної Каліфорнії, Колумбії та Гарварді є те, що у кампусах існує лише відносний захист та безпека", - говорить Леві.

На його переконання, США загалом підтримують євреїв, але у студентських містечках існує рух, який є дуже специфічним для країни і який викликає серйозне занепокоєння.

"У них є демонстрації божевільних хлопців у масках Ку-Клукс-Клану, оспівування вільної Палестини, глобальна інтифада і так далі. Це може призвести до найгіршого", - застерігає французький філософ.

Леві переконує молодих євреїв, що їм не потрібно соромитися підтримки Ізраїлю, навіть якщо вони ліберали, та пишатися власним походженням.

"7 жовтня 2023 року стало доказом того, що немає місця у світі, де євреї були б повністю у безпеці. Це вторгнення в Ізраїль ескадронів ХАМАС доводить, що навіть Ізраїль, який є притулком для всіх переслідуваних євреїв у світі, не є повністю безпечним", - наголосив він.

Кінорежисер впевнений, що наразі Ізраїль, так само як і Україна, бореться за власну свободу проти авторитарних режимів.

"У нас є спільна боротьба проти того самого ворога. Росія та Іран настільки близькі союзники, що можна сказати, що Ізраїль та Україна є двома лініями фронту однієї глобальної війни", - додав він.

Цьогорічний Kyiv Jewish Forum, організаторами якого є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post, був присвячений питанням протистояння, яке утворюють Росія, Іран та Північна Корея, та питанням усунення загрози зростання антисемітизму в усьому світі.

Нагадаємо, KJF-2024 відкрився зі вступного слова президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна. Він, зокрема, нагадав, що під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії.