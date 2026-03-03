UA

Французький філософ Леві назвав головну причину, чому війна досі триває в Україні

Фото: французький філософ, письменник, режисер Бернар-Анрі Леві (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Мілан Лєліч

Якби країни Заходу надали Україні більше допомоги та діяли рішучіше, вона могла б здобути перемогу у війні з Росією.

Він наголосив, що продовжує вірити у перемогу України, попри те, що в Європі та США дедалі частіше лунають заклики до компромісів і мирних домовленостей.

"Я ніколи не переставав вірити у перемогу України. І для мене Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) уже програв", - сказав Леві.

На його переконання, Путін зазнав поразки ще з перших днів повномасштабного вторгнення, адже не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей.

Зокрема, Росія не змогла захопити Київ, послабити НАТО чи Європу, а також не змогла повалити українського президента Володимира Зеленського.

Коментуючи аргумент про окуповані території, Леві зазначив, що ці здобутки не відповідають масштабам витрачених Росією ресурсів. 

"Така сила. Така техніка. Такі людські втрати, щоб здобути так мало. Більша частина окупованої території була окупована раніше, як ви знаєте. Отже, він програв", - підкреслив він.

Філософ вважає, що єдина причина, чому Кремль не визнає поразки - це страх перед внутрішніми наслідками такого кроку. Водночас, на його думку, більш рішуча та масштабна підтримка Заходу могла б забезпечити Україні переконливу перемогу.

"Якби ми, Захід, надали трохи більше допомоги, трохи більше підтримки, якби були трохи більш рішучими, Україна здобула б рішучу перемогу. Я в цьому переконаний", - додав Леві.

Він також визнав, що ціна війни є надзвичайно високою - як у людських втратах, так і з точки зору психологічних та соціальних наслідків. Однак, за його словами, іншого результату, окрім перемоги України, він не бачить.

Нагадаємо, як раніше писав ISW, теорія перемоги російського диктатора Володимира Путіна ґрунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України.

Однак постійна західна військова допомога Києву може змусити його піти на поступки.

Аналітики підкреслювали, що мова йде саме про регулярну допомогу.

