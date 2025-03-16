UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Французький депутат зажадав від США повернути Статую Свободи

Фото: Статуя Свободи в Нью-Йорку (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Французький депутат закликав США повернути Статую Свободи, спочатку подаровану народом Франції в ознаменування сторіччя американської незалежності. Він стверджує, що Вашингтон більше не уособлюють цінності, які спонукали Париж подарувати статую.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

"Ми скажемо американцям, які вирішили стати на бік тиранів, американцям, які звільнили дослідників за вимогу наукової свободи: "Поверніть нам Статую Свободи", - заявив Рафаель Глюксман на з'їзді свого лівоцентристського руху Place Publique.

Депутат Європарламенту додав, що Сполучені Штати, судячи з усього, зневажають Статую Свободи.

"Ми подарували її вам, але, судячи з усього, ви її зневажаєте. Тож тут, удома, вона буде в повному порядку", - додав Глюксман.

France 24 уточнює, що французький депутат є затятим захисником України, який рідко розкритикував радикальну зміну політики США щодо війни президентом Дональдом Трампом.

Коли у США відкрили Статую Свободи

Зазначимо, що Статую Свободи було відкрито в гавані Нью-Йорка 28 жовтня 1886 року на честь сторіччя американської Декларації незалежності як дар французького народу Америці. Вона була спроектована французом Огюстом Бартольді.

У Парижі теж є Статуя Свободи, але набагато менша копія на невеликому острові на Сені (річці, яка протікає через столицю Франції).

Раніше РБК-Україна повідомляло, які є 5 грандіозних монументів світу, які в рази вищі за американську Статую Свободи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяСполучені Штати АмерикиНью-Йорк