Французский депутат потребовал от США вернуть Статую Свободы

"Мы скажем американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые уволили исследователей за требование научной свободы: "Верните нам Статую Свободы", - заявил Рафаэль Глюксман на съезде своего левоцентристского движения Place Publique.

Депутат Европарламента добавил, что Соединенные Штаты, судя по всему, презирают Статую Свободы.

"Мы подарили ее вам, но, судя по всему, вы ее презираете. Так что здесь, дома, она будет в полном порядке", - добавил Глюксман.

France 24 уточняет, что французский депутат является ярым защитником Украины, который редко раскритиковал радикальное изменение политики США в отношении войны президентом Дональдом Трампом.

Когда в США открыли Статую Свободы

Отметим, что Статуя Свободы была открыта в гавани Нью-Йорка 28 октября 1886 года в честь столетия американской Декларации независимости как дар французского народа Америке. Она была спроектирована французом Огюстом Бартольди.

В Париже тоже есть Статуя Свободы, но гораздо меньшая копия на небольшом острове на Сене (реке, которая протекает через столицу Франции).