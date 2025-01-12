Французькі війська вийшли з бази Абеше в Чаді, яку займали понад 60 років

"Приймав" військову базу Абеше у французької сторони, яка контролювала об'єкт понад 60 років, міністр у справах Збройних Сил і ветеранів Чаду Іссаха Малуа Джамус.

Під час офіційної церемонії передачі ключів від табору в цьому місті, офіційні представники обох країн підписали договір, чим остаточно закріпити передачу військової бази.

Губернатор Абеше Алі Сулейман назвав рішення історичним, а міністр ЗС Чаду нагадав про графік, встановлений владою країни для остаточного і повного виведення французьких військ.

Так, раніше війська Франції були змушені звільнити бази в Аджи-Коссей, Нджамені та Файя-Ларжо у Чаді.

"Ми раді бачити, що цей графік було дотримано. Для мене це також можливість підтвердити тверду прихильність уряду до дотримання встановлених термінів, в тому числі до 31 січня 2025 року, коли французькі війська мають остаточно залишити Чад", - заявив міністр ЗС Чаду Джамус.

До полудня 11 січня 90 зі 120 французьких військовослужбовців, які перебували на базі, вилетіли літаком до Нджамени на базу Аджи-Коссей. Від'їзд звідти стане завершальним етапом виходу французьких сил, організованого в обмежені терміни на вимогу чадської влади.

Вивід військ Франції з Чаду

Наприкінці грудня минулого року французькі війська почали залишати Чад. Це було пов'язане з розірванням 28 листопада цією африканською країною угоди з французькою стороною про військове співробітництво.

Тут варто нагадати, що у 2022-2023 роках Франція була змушена завершити свою військову присутність у таких африканських країнах, як Малі, Буркіна-Фасо і Нігер. Це сталося після того, як у цих державах влада перейшла до військових хунтам, які зблизилися з РФ.

Нещодавно президент Франції Макрон пояснив, чому армія Франції залишає африканські країни.

Додамо, 8 січня стало відомо, що біля президентської резиденції в столиці Чаду була стрілянина - озброєні люди напали на територію комплексу.