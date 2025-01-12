Французские войска вышли с базы Абеше в Чаде, которую занимали более 60 лет

"Принимал" военную базу Абеше у французской стороны, которая контролировала объект более 60 лет, министр по делам Вооруженных Сил и ветеранов Чада Иссаха Малуа Джамус.

Во время официальной церемонии передачи ключей от лагеря в этом городе, официальные представители обеих стран подписали договор, чем окончательно закрепить передачу военной базы.

Губернатор Абеше Али Сулейман назвал решение историческим, а министр ВС Чада напомнил о графике, установленном властями страны для окончательного и полного вывода французских войск.

Так, ранее войска Франции были вынуждены освободить базы в Аджи-Коссей, Нджамени и Файя-Ларжо в Чаде.

"Мы рады видеть, что этот график был соблюден. Для меня это также возможность подтвердить твердую приверженность правительства к соблюдению установленных сроков, в том числе до 31 января 2025 года, когда французские войска должны окончательно покинуть Чад", - заявил министр ВС Чада Джамус.

К полудню 11 января 90 из 120 французских военнослужащих, находившихся на базе, вылетели самолетом в Нджамени на базу Аджи-Коссей. Отъезд оттуда станет завершающим этапом выхода французских сил, организованного в ограниченные сроки по требованию чадских властей.

Вывод войск Франции из Чада

В конце декабря прошлого года французские войска стали покидать Чад. Это было связано с расторжением 28 ноября этой африканской страной соглашения с французской стороной о военном сотрудничестве.

Здесь следует напомнить, что в 2022-2023 годах Франция была вынуждена завершить свое военное присутствие в таких африканских странах, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Это произошло после того, как в этих государствах власти перешли к сблизившимся с РФ военным хунтам.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему армия Франции покидает африканские страны.

Добавим, 8 января стало известно, что возле президентской резиденции в столице Чада была стрельба - вооруженные люди напали на территорию комплекса.