Французькі винищувачі з ядерними ракетами відпрацюють удари по цілях у Росії

15:30 23.04.2026 Чт
2 хв
Як Польща та Франція готуються діяти без зайвої бюрократії НАТО?
aimg Сергій Козачук
Фото: Франція та Польща проведуть ядерні навчання проти РФ (Getty Images)

Франція та Польща планують спільні навчання ВПС над Балтикою за участю винищувачів Rafale, здатних нести ракети з ядерними боєголовками. У межах тренувань відпрацьовуватимуть імітацію ударів по цілях на території РФ.

Деталі навчань та зміна доктрини

За інформацією видання, навчання відбудуться на східному фланзі НАТО, зокрема над акваторією Балтійського моря та в північних регіонах Польщі.

За сценарієм, польські пілоти на F-16 виконуватимуть розвідку та ідентифікацію цілей, тоді як французькі Rafale B імітуватимуть застосування ядерних ракет ASMP.

Винищувачі здатні здійснювати перельоти з Франції до лінії Будапешт - Кенігсберг для атак на об'єкти в Росії та Білорусі.

Така співпраця стала можливою завдяки оновленню стратегічної доктрини Франції, яку президент Еммануель Макрон оголосив у березні в Бресті.

Рішення розширює французьку "ядерну парасольку" на європейських союзників, які стикаються з агресією РФ. При цьому зазначається, що ядерні боєголовки не зберігатимуться в Польщі постійно, а з'являтимуться періодично під час тренувань.

Оборона поза бюрократією НАТО

Як заначило WP, особливістю польсько-французької співпраці є створення військового підрозділу, який функціонуватиме поза межами стандартної бюрократії НАТО.

Це має забезпечити максимальну швидкість прийняття рішень у разі нападу Росії, не чекаючи на тривалі обговорення в межах 5-ї статті Альянсу. Остаточне рішення про застосування ядерної зброї залишається виключно за президентом Франції.

Окрім авіаційних навчань, Париж запропонував Варшаві спільну роботу у сфері супутникової розвідки.

Наразі ядерний арсенал Франції налічує 290 боєголовок, а його повітряний компонент базується на двох ескадрильях Rafale.

Ядерне стримування

Нагадаємо, 21 квітня під час офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Гданська сторони офіційно оголосили про старт програми "передового ядерного стримування". Польський прем’єр Дональд Туск тоді підкреслив, що готові до активної співпраці з французькими союзниками, аби "вороги не наважилися напасти".

Це рішення стало відповіддю на зміну безпекової ситуації в регіоні.

Раніше РБК-Україна писало, що Польща розпочала масштабне переозброєння та підготовку до відбиття агресії РФ. У Варшаві наголошують, що враховують досвід війни в Україні, фокусуючись на захисті східних кордонів та зміцненні ППО.

Водночас експерти зазначають, що країни Балтії та Польща наразі перебувають у найбільшій зоні ризику щодо потенційного конфлікту з Москвою. Саме тому розширення французької "ядерної парасольки" на східний фланг НАТО розглядається як ключовий елемент запобігання великій війні в Європі.

