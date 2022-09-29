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Французька TotalEnergies заявила про відсутність майбутнього з РФ

Фото: Французька TotalEnergies заявила про відсутність майбутнього з РФ (byri net)
Автор: Дмитро Браславський

Французька компанія TotalEnergies заявила, що у неї "немає майбутнього з Росією". Вона буде посилювати кроки до розриву зв'язків із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Компанія збільшить свої чисті інвестиції в нафту, газ і відновлювані джерела енергії протягом наступних трьох років у рамках плану зростання, який виключає бізнес-інтереси в Росії", - заявив директор компанії Патрік Пуйанне.

Директор заявив, що за оновленою стратегією, у компанії "немає майбутнього з Росією".

Проте за попередніми данними, Total все ще має кілька холдингів у Росії та експортує скраплений газ до Європи. В компанії заявили, що зупинять усі нові російські інвестиції та поступово припинить закупівлі нафти в країні цього року.

"Total все ще отримує дивіденди від 19-відсоткової частки російського виробника газу "Новатек" і 20-відсоткового пакету акцій "Ямал СПГ", сибірського СПГ-проєкту", - заявив Пуйанне.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував Total Energies за роботу в Росії.

Також, TotalEnergies анонсувала продад частку у спільній з росіянами компанії.

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