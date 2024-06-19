Французька компанія відкриє в Україні завод з обслуговування систем ППО і радарів

Зазначається, що три угоди були підписані від імені Thales під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства стратегічної промисловості України.

У першій угоді оголошується про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке полегшить постачання та експлуатацію обладнання для портфеля оборонних систем групи, включно з радіоелектронною боротьбою, а також тактичним комунікаційним обладнанням, системами ППО і радарами.

Друга угода стосується радіоелектронної боротьби, де Thales забезпечить велике обслуговування, тестування і спеціалізоване навчання. Ця угода спрямована на розвиток місцевого потенціалу технічного обслуговування в Україні, що дасть змогу скоротити цикли ремонту і технічного обслуговування та забезпечити найкращу експлуатаційну готовність.

В окремій, третій угоді, підписаній з українським фахівцем із дронів і компанією FRDM, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення, Thales має намір спільно розробити та виготовити безпілотну авіаційну систему, здатну нести і випускати боєприпаси.

Західні збройові компанії відкривають представництва в Україні

Після початку війни в Україну почали заходити західні компанії, які спеціалізуються на виробництві зброї.