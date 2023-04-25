Французька компанія Pernod Ricard продовжує експортувати до РФ елітний алкоголь, - Guardian
З вересня французька компанія Pernod Ricard експортує до Росії спиртні напої на суму десятки мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Йдеться про джин Beefeater і віскі Jameson. Нещодавно французький власник вина та спиртних напоїв відновив продаж культового британського бренду до Росії.
Pernod Ricard припинила експорт горілки Absolute до Росії у квітні 2023 року. Однак вони стверджують, що фірма не припинила продаж інших своїх брендів до Росії.
Британський директор проекту "Солідарність з Україною" Нік Мартлью сказав, що суспільство закликатиме бойкотувати джин Beefeater доти, доки Pernod-Ricard не перестане відправляти свою продукцію до РФ.
"Ми закликаємо до бойкоту Beefeater та інших їхніх брендів на знак солідарності з хоробрими українцями, які ризикують своїм життям, щоб відбитися від російських загарбників. Компанія намагається повернути цей культовий британський бренд на полиці до Росії і тим самим підтримує жорстоку війну проти України", - додав Мартлью.
Нагадаємо, що виробник горілки Absolut вирішив припинити експорт своєї продукції до Росії на тлі критики, що виникла після повідомлень про відновлення постачання.
Міжнародні алкогольні бренди не можуть проконтролювати свої поставки в РФ, попри санкції. Кремль дозволив контрабандне ввезення елітного алкоголю за схемою "паралельного імпорту".
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