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Французька компанія GTT припиняє роботу в Росії через санкції ЄС

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Париж, Понеділок 02 січня 2023 22:42
Французька компанія GTT припиняє роботу в Росії через санкції ЄС Фото: Французька компанія GTT припиняє роботу в Росії через санкції ЄС (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Французька інженерна група Gaztransport & Technigaz (GTT) оголосила про припинення своєї діяльності в Росії після вивчення останніх пакетів європейських санкцій, які включають заборону на надання інженерних послуг російським компаніям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу GTT.

У компанії заявили, що її контракт із російською суднобудівною компанією "Зірка" на постачання 15 танкерів для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ) буде припинено з 8 січня.

"З 8 січня 2023 року дія контракту з компанією "Зірка" буде припинена, а втручання GTT в роботу двох найсучасніших суден для перевезення ЗПГ буде обмежено забезпеченням безпеки проєктів та цілісності технологій відповідно до чинних міжнародних санкцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, компанія Infiniti пішла з російського ринку слідом за материнським автовиробником Nissan.

Крім того: Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів у Росії. Компанія закриває завод ТОВ "Тойота Мотор" у Санкт-Петербурзі.

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