Французская компания GTT прекращает работу в России из-за санкций ЕС

Французская инженерная группа Gaztransport & Technigaz (GTT) объявила о прекращении своей деятельности в России после изучения последних пакетов европейских санкций, которые включают запрет на предоставление инженерных услуг российским компаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу GTT .

В компании заявили, что ее контракт с российской судостроительной компанией "Звезда" на поставку 15 танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) будет приостановлен с 8 января.

"С 8 января 2023 года действие контракта с компанией "Звезда" будет приостановлено, а вмешательство GTT в работу двух самых современных судов для перевозки СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологий в соответствии с действующими международными санкциями", - говорится в сообщении.

Напомним, компания Infiniti ушла с российского рынка вслед за материнским автопроизводителем Nissan.

Кроме того: Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России. Компания закрывает завод ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге.

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