У Франції збільшили військові витрати для допомоги Україні та через глобальні загрози

Зазначається, що збільшення бюджету пов'язане з триваючою війною РФ проти України, а також із глобальними загрозами, що стрімко зростають.

Відповідний законопроект у середу отримав остаточне схвалення розділеної Національної асамблеї, нижньої палати парламенту 244 голосами "за" - 37 "проти", а в четвер вже був схвалений Сенатом.

Президент Франції Еммануель Макрон виступав за рекордні за півстоліття для країни витрати на рівні 413 мільярдів євро (450 мільярдів доларів). Попередній бюджет був 295 мільярдів євро.

Кошти підуть на модернізацію французького ядерного арсеналу, збільшення витрат на розвідку та розробку більшої кількості зброї, що дистанційно керується.

Новий військовий план включає:

подвоєння числа військових резервістів,

посилення кіберзахисту,

збільшення потужностей з виробництва зброї як для допомоги Україні, так і для забезпечення належного постачання ЗС Франції.

Як зауважував Макрон, висловлюючись про збільшення витрат на армію, такий імпульс необхідний для забезпечення "нашої свободи, нашої безпеки, нашого процвітання, нашого місця у світі".

Військова допомога Україні від Франції

11 липня, під час першого дня саміту НАТО у Вільнюсі, міністри оборони України та Франції Олексій Рєзніков і Себастьян Лекорню підписали угоду, згідно з якою військова допомога нашій країні збільшиться на 170 мільйонів євро.

Крім того, спрощується процес закупівлі та постачання зброї Україні.

Як зазначив Резніков, також було закладено основу для спільного виробництва запасних частин та технічного обслуговування іноземного озброєння та техніки.