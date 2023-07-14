Во Франции увеличили военные расходы для помощи Украине и из-за глобальных угроз

Отмечается, что увеличение бюджета связано с продолжающейся войной РФ против Украины, а также со стремительно растущими глобальными угрозами.

Соответствующий законопроект в среду получил окончательное одобрение разделенной Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента 244 голосами "за" - 37 "против", а в четверг уже был одобрен Сенатом.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступал за рекордные за полвека для страны расходы на уровне 413 миллиардов евро (450 миллиардов долларов). Прошлый бюджет был 295 миллиардов евро.

Средства пойдут на модернизацию французского ядерного арсенала, увеличение расходов на разведку и разработку большего количества дистанционно управляемого оружия.

Новый военный план включает:

удвоение числа военных резервистов,

усиление киберзащиты,

увеличение мощностей по производству оружия как для помощи Украине, так и для обеспечения надлежащего снабжения ВС Франции.

Как подчеркивал Макрон, высказываясь об увеличении расходов на армию, такой импульс необходим для обеспечения "нашей свободы, нашей безопасности, нашего процветания, нашего места в мире".

Военная помощь Украине от Франции

11 июля, во время первого дня саммита НАТО в Вильнюсе, министры обороны Украины и Франции Алексей Резников и Себастьян Лекорню подписали соглашение, согласно которому военная помощь нашей стране увеличится на 170 миллионов евро.

Кроме того, упрощается процесс закупки и поставки оружия Украине.

Как отметил Резников, также была заложена основа для совместного производства запасных частей и технического обслуживания иностранного вооружения и техники.