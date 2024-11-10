У Франції заявили, що Трамп "надто мудрий", щоб кинути Україну

Глава МЗС Франції вважає, що Трамп є надто мудрим, щоб погодитися на те, чи стане найбільшою територіальною анексією за останні 75 років. Новообраний голова Білого дому не забуде, що мир не може бути укладений за спинами українців та над головами європейців.

"(Він - ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий та тривалий світ не може бути укладений за спинами українців та над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками у Європі та інших регіонах світу", - додав Барро.