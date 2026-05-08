У Франції затримали одного з катів "Ізоляції"

У Франції взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у катуваннях людей у донецькій в'язниці "Ізоляція" під час її підпорядкування проросійським бойовикам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro та заяву генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Деталі затримання та звинувачення

За даними слідства, підозрюваним є Євген Б., 1979 року народження. Його затримали 7 квітня за запитом Національної антитерористичної прокуратури Франції (PNAT).

Чоловіку висунули офіційні звинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

Встановлено, що українець проживав у Франції з 2021 року, куди втік після завершення розслідування його справи в Україні, намагаючись отримати статус біженця.

Фото: в Франції взяли під варту українця за підозрою у звірствах у донецькій в'язниці (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Катування в "Ізоляції"

Слідство стверджує, що у період з 2017 по 2019 рік чоловік добровільно співпрацював із так званим "міністерством державної безпеки ДНР". Колишні бранці в'язниці ідентифікували його як "допоміжного працівника" та помічника керівника тюрми.

Його підозрюють у систематичному застосуванні насильства та катуваннях для вибивання зізнань, вчиненні сексуального насильства та приниженні гідності ув'язнених та чиненні психологічного тиску на полонених.

Наразі правоохоронці встановили щонайменше дев’ятьох потерпілих, які засвідчили факти жорстокого поводження з боку підозрюваного.

Міжнародна співпраця

Затримання стало можливим завдяки спільній роботі Офісу Генерального прокурора України, правоохоронців Франції та правозахисної організації Truth Hounds.

Французькі слідчі Центрального управління боротьби зі злочинами проти людяності (OCLCH) опитали свідків як у Франції, так і в Україні.

"Ці розслідування виявили масштаби катувань та існування системи насильства і сексуального приниження, яким систематично піддавалися в’язні "Ізоляції", - зазначили у французькій прокуратурі.