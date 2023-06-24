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У Франції закликали громадян не їздити до Росії

Фото: французів закликали не їздити до Росії, зокрема до Москви (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство закордонних справ Франції радить утриматися від будь-яких поїздок до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відомства.

"Враховуючи дуже високу нестабільність військової та силової обстановки, а також прийняте рішення про застосування режиму антитерористичної операції в Москві та в окремих регіонах Росії, будь-яка поїздка до цієї країни формально недоцільна", - йдеться у заяві.

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