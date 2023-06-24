Во Франции призвали граждан не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Франции советует воздержаться от любых поездок в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ведомства.
"Учитывая очень высокую нестабильность военной и силовой обстановки, а также принятое решение о применении режима антитеррористической операции в Москве и в отдельных регионах России, любая поездка в эту страну формально нецелесообразна", - говорится в заявлении.
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