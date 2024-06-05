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У Франції заарештували громадянина Росії за звинуваченням у тероризмі, - Reuters

Архівне фото: у Франції заарештували громадянина РФ за звинуваченням у тероризмі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Французька поліція заарештувала 26-річного громадянина РФ після того, як він підірвав себе вибухівкою в номері готелю на північ від Парижа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела, чоловікові надали допомогу пожежники після того, як він отримав серйозні опіки після вибуху у понеділок.

Подальший обшук у його кімнаті призвів до виявлення виробів та матеріалів, призначених для виготовлення вибухових пристроїв.

Джерело видання повідомило, що офіс Національної антитерористичної прокуратури Франції, який працює з внутрішнім шпигунським агентством Франції, розпочав розслідування щодо людини, яка підозрюється в участі в терористичній змові та змові з вибухом.

При цьому Reuters зазначає, що у чоловіка, крім громадянства РФ, є також громадянство України.

Тероризм у Франції

Напередодні літньої Олімпіади у Франції активізувалися особи, які планують дестабілізувати ситуацію.

Нещодавно повідомлялося, що французькі правоохоронці затримали 18-річного чеченця, який, ймовірно, хотів учинити теракт під час футбольного турніру в рамках Олімпіади.

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