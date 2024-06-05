Во Франции арестовали гражданина России по обвинению в терроризме, - Reuters

По словам источника, мужчине оказали помощь пожарные после того, как он получил серьезные ожоги после взрыва в понедельник.

Последующий обыск в его комнате привел к обнаружению изделий и материалов, предназначенных для изготовления взрывных устройств.

Источник издания сообщил, что офис Национальной антитеррористической прокуратуры Франции, работающий с внутренним шпионским агентством Франции, начал расследование в отношении человека, подозреваемого в участии в террористическом сговоре и заговоре со взрывом.

При этом Reuters отмечает, что у мужчины кроме гражданства РФ есть также гражданство Украины.

Терроризм во Франции

В преддверии летней Олимпиады во Франции активизировались лица, планирующие дестабилизировать ситуацию.

Недавно сообщалось, что французские правоохранители задержали 18-летнего чеченца, который, вероятно, хотел совершить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.