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У Франції вважають, що НАТО не зможе відповісти на напад Росії, - Politico

Ілюстративне фото: у Франції вважають, що НАТО не зможе відповісти на напад Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У НАТО розуміють, що в разі нападу зі сходу союзники зіткнуться з проблемами перекидання важкої техніки та військ через "адміністративну тяганину".

Про це заявив французький генерал Бертран Тужу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На його думку, переміщення обладнання під час холодної війни Європою було набагато простіше. Тужу зазначив, що у випадку, якщо Росія почне напад на країни НАТО, то іншим європейцям та американцям доведеться якнайшвидше перекинути війська на східний фланг.

Але на практиці це затрудняється тривалими та розрізненими адміністративними процесами, які непристосовані для переміщення техніки інфраструктурою та нестачею транспортних можливостей.

Генерал також нагадав про те, що на початку 2022 року Європа дійсно усвідомила, наскільки складним може бути процес переміщення техніки.

"Ми виявили масштаб адміністративної тяганини. В Україні йде війна, але митники пояснюють, що у вас немає потрібного тоннажу на вісь і що вашим танкам не дозволено перетинати кордон Німеччини", - сказав він.

Загроза Росії для НАТО

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, у НАТО задумались над загрозою від росіян для Альянсу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також заявляв, що Росія може почати напад на одну з країн НАТО вже в 2029 році.

Більш детально про можливі плани Росії щодо агресії проти НАТО - у матеріалі РБК-Україна.

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