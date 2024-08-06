Во Франции считают, что НАТО не сможет ответить на нападение России, - Politico

По его мнению, перемещение оборудования во время холодной войны по Европе было гораздо проще. Тужу отметил, что в случае, если Россия начнет нападение на страны НАТО, другим европейцам и американцам придется как можно быстрее перебросить войска на восточный фланг.

Но на практике это затрудняется длительными и разрозненными административными процессами, не приспособленными для перемещения техники по инфраструктуре и нехватке транспортных возможностей.

Генерал также напомнил, что в начале 2022 года Европа действительно осознала, насколько сложным может быть процесс перемещения техники.

"Мы обнаружили масштаб административной волокиты. В Украине идет война, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не позволено пересекать границу Германии", - сказал он.

Угроза России для НАТО

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, НАТО задумалось над угрозой от россиян для Альянса.

Министр обороны Германии Борис Писториус также заявлял, что Россия может начать нападение на одну из стран НАТО уже в 2029 году.

Более подробно о возможных планах России по агрессии против НАТО – в материале РБК-Украина.

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