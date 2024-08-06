RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Франции считают, что НАТО не сможет ответить на нападение России, - Politico

Иллюстративное фото: во Франции считают, что НАТО не сможет ответить на нападение России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В НАТО понимают, что в случае нападения с востока союзники столкнутся с проблемами опрокидывания тяжелой техники и войск из-за "административных проволочек".

Об этом заявил французский генерал Бертран Тужу, передает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его мнению, перемещение оборудования во время холодной войны по Европе было гораздо проще. Тужу отметил, что в случае, если Россия начнет нападение на страны НАТО, другим европейцам и американцам придется как можно быстрее перебросить войска на восточный фланг.

Но на практике это затрудняется длительными и разрозненными административными процессами, не приспособленными для перемещения техники по инфраструктуре и нехватке транспортных возможностей.

Генерал также напомнил, что в начале 2022 года Европа действительно осознала, насколько сложным может быть процесс перемещения техники.

"Мы обнаружили масштаб административной волокиты. В Украине идет война, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не позволено пересекать границу Германии", - сказал он.

Угроза России для НАТО

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, НАТО задумалось над угрозой от россиян для Альянса.

Министр обороны Германии Борис Писториус также заявлял, что Россия может начать нападение на одну из стран НАТО уже в 2029 году.

Более подробно о возможных планах России по агрессии против НАТО – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОФранцияРоссийская ФедерацияВойна в Украине