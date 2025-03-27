Во Франции считают, что Китай способен заставить РФ сесть за стол переговоров

Франция считает, что Китай может повлиять на Россию. В частности, заставить Москву сесть за стол переговоров по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, которого цитирует Lefigaro.

Глава МИД Франции находится с визитом в Пекине в 50-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами. Он встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.

На совместной пресс-конференции Барро отметил, что Париж и Пекин "должны координировать усилия, чтобы способствовать справедливому и длительному миру в Украине". Он также выразил уверенность, что Пекин может повлиять на Москву относительно переговоров.

"Китай также должен сыграть определенную роль в том, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров с серьезными и добросовестными предложениями", - сказал французский министр.

При этом Министерство иностранных дел Китая в своем пресс-релизе по результатам встречи министров не упомянуло Украину. В Пекине отметили, что главы МИД обсудили отношения между Китаем и ЕС, их развитие, экономические вопросы и климат.