У Франції визначилися з датою початку суду над проросійським політиком Ле Пен

Проросійського французького політика Марін Ле Пен почнуть судити восени 2024 року. Її звинувачують у розтраті коштів Європейського союзу.
Про це заявила прокуратура Парижа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Franceinfo.
Зазначається, що справу голови групи "Національне об'єднання" Марін Ле Пен передано до кримінального суду Парижа. Вона і ще 26 осіб восени 2024 року постануть перед судом за розтрату державних коштів за підозрою в незаконному привласненні коштів Європейського союзу для оплати помічників депутатів Європарламенту.
Суд відбудеться з 30 вересня 2024 року до 27 листопада 2024 року, і на лаві підсудних опиняться Марін Ле Пен, її батько Жан-Марі Ле Пен, а також партія "Національне об'єднання" як юридична особа.
Прокурор повідомив, що, окрім Ле Пен, обвинуваченими будуть партійні діячі середини 2010-х років, з них 11 осіб були обрані депутатами Європарламенту за списками "Національного фронту", ще 12 були їхніми помічниками в парламенті, а також ще четверо людей - співробітники вкрай правої партії.
Марін Ле Пен є однією з найвідоміших прихильниць зміцнення міжнародних відносин Росії та Франції.
Партія під керівництвом Марін Ле Пен є єдиною у Франції, яка підтримала точку зору Росії проти будь-якого втручання в сирійський конфлікт. Також вона неодноразово заявляла про підтримку дій РФ в Україні, схвально відгукувалася на користь окупації Криму.
У 2022 році вона засудила вторгнення Росії в Україну, але закликала "зайняти збалансовану позицію щодо України та формувати санкції так, щоб вони дали змогу досягти миру, а не руйнувати французьку економіку".
У квітні цього року вона заявила, що якщо Росія виграє війну, то це буде катастрофою. Але якщо Україна переможе, то це нібито буде означати "початок Третьої світової війни".
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