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У Франції випробували лазерну зброю проти дронів: де її встановили

13:51 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
У Франції випробували лазерну зброю проти дронів: де її встановили Фото: у Франції випробували лазерну зброю проти дронів (Getty Images)
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Військово-морські сили Франції випробували новітню лазерну зброю проти безпілотників, встановивши її на борту авіаносця "Шарль де Голль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zone Militaire.

Зазначається, що система HELMA-P належить до класу зброї спрямованої енергії. У поєднанні із засобами виявлення та супроводження цілей вона здатна нейтралізувати безпілотні літальні апарати, руйнуючи їхню конструкцію за лічені секунди.

"Після успішних випробувань на суходолі у 2020 та 2021 роках система HELMA-P довела свою ефективність і точність у нейтралізації ворожих безпілотників у морських умовах", - заявили в Міністерстві збройних сил Франції після успішних випробувань на борту фрегата "Форбен".

Система HELMA-P є особливо актуальною, оскільки одним із завдань ВМС Франції є зниження вартості одного пострілу. Так чи інакше, через три роки після випробувань на фрегаті, авіаносець "Шарль де Голль" також випробував "антидроновий лазер".

Загалом встановлення на авіаносці, який на момент експерименту перебував в Оманській затоці, спеціальної турелі зайняло близько чотирьох годин. У лазерній гарматі ній розміщені камери, лідар, випромінювач лазерного променя, система охолодження та пульт керування.

Відомо, що випробування пройшли успішно: тестові збиття дозволили "підтвердити ефективність роботи лазера в безпрецедентних експлуатаційних умовах".

Раніше повідомлялось, що армія США випробувала лазерну систему AMP-HEL, встановлену на легкій машині Infantry Squad Vehicle, під час навчань у Форт-Блісс у штаті Техас. Нові фото системи американські військові опублікували 22 вересня.

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