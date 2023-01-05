ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Франції судитимуть колишнього главу зовнішньої розвідки: у чому звинувачують

Новость на русском →
Франція, Четвер 05 січня 2023 02:58
У Франції судитимуть колишнього главу зовнішньої розвідки: у чому звинувачують Фото: колишнього голову зовнішньої розвідки Франції постане перед судом (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Колишньому генеральному директору Головного управління зовнішньої безпеки (DGSE) Франції Бернару Бажоле звинуватили у співучасті у спробі здирства.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Також, як зазначається, Бажоле, який обіймав посаду з 2013 по 2017 роки, було пред'явлено звинувачення у довільному посяганні на особисту свободу особою, наділеною державною владою.

"Ексгендиректору DGSE Бернару Бажоле були пред'явлені звинувачення у жовтні (2022 року) у співучасті у спробі здирництва у бізнесмена, який звинувачує службу розвідки в тому, що вона вдалася до примусу, щоб вимагати від нього гроші у 2016 році", - передає агентство.

За інформацією джерела, у березні 2016 року співробітники DGSE у паризькому аеропорту імені Шарля де Голля в ході перевірки заявили франко-швейцарському бізнесменові Олену Дюменілю, що той має виплатити державі 15 мільйонів євро і при цьому показували фотографії його та його родини. За словами Дюменіля, йому загрожували.

Як передає агентство, у жовтні 2022 року, коли Бажоле висунули звинувачення, він заявив, що розпорядився щодо допиту в аеропорту, але не став вдаватися до подробиць його реалізації.

Нагадаємо, колишній президент Франції Ніколя Саркозі програв ще одну апеляцію у справі Bygmalion, де його звинувачують у незаконному перевищенні максимально допустимих витрат на президентську кампанію 2012 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет