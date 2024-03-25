Во Франции обеспокоены безопасностью Олимпиады после теракта под Москвой
Теракт в торговом центре "Крокус Сити холл" под Москвой вызвал опасения у Франции насчет обеспечения безопасности на Олимпиаде в Париже.
Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Франция, поскольку мы защищаем универсальные ценности и выступаем за светскость... находится под особой угрозой, особенно во время таких экстраординарных событий, как Олимпийские игры", - отметил Дарманен.
Он пообещал, что французская полиция, жандармы, префекты, спецслужбы будут готовы к тому, чтобы обеспечить безопасность на Олимпиаде.
"У нас очень эффективная система разведки. Мы пресекаем подготовку заговоров почти каждый месяц", - добавил министр.
По его словам, главы французских спецслужб проведут встречу в четверг, "чтобы обсудить все выводы по атаке на Москву".
Теракт под Москвой
Напомним, 22 марта неизвестные с оружие ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл" под Москвой. Они начали расстреливать гражданских.
На фоне этого в торговом центре прогремели несколько взрывов и начался пожар. В результате инциденте известно о более 100 погибших россиян и большом количестве пострадавших.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у его страны есть данные, которые подтверждают, что теракт организовало подразделение ИГИЛ.
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