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У Франції стався потужний землетрус: сотні будинків пошкоджені, є поранені

Фото: потужний землетрус пошкодив сотні будівель у Франції (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Франції стався землетрус магнітудою від 5,2 до 5,8 балів за шкалою Ріхтера, 17 червня. Внаслідок лиха сотні будівель визнали непридатними для проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що особливо постраждав регіон Приморська Шаранта, відомо про двох поранених людей в місті Де-Севр. Через землетрус евакуювали близько 170 людей. Були пошкоджені будинки, школи та церкви.

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн назвала землетрус незвичайним і висловила солідарність з тими, кому він приніс лиха. Міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарманін заявив, що уряд запустить прискорену процедуру, щоб оцінити структурні пошкодження будівель.

Землетруси магнітудою понад п’ять балів є рідкісним явищем для Франції, останній відбувся в листопаді 2019 року.

Землетрус в Україні

У Полтавській області, 8 червня, було зафіксовано землетрус магнітудою 3,7 бала за шкалою Ріхтера. За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині в 10 кілометрів.

Також, землетрус в цьому регіоні фіксували 26 травня. Воно сталося за 20 кілометрів на захід від Полтави. Сейсмологи оцінили його силу в 3,5 бала.

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Франція