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Во Франции произошло мощное землетрясение: сотни домов повреждены, есть раненые

Фото: мощное землетрясение повредило сотни зданий во Франции (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во Франции произошло землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,8 балла по шкале Рихтера, 17 июня. В результате бедствия сотни зданий сочли непригодными для проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что особенно пострадал регион Приморская Шаранта, известно о двух раненых людях в городе Де-Севр. Из-за землетрясения эвакуировали около 170 человек. Были повреждены дома, школы и церкви.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала землетрясение необычным и выразила солидарность с теми, кому он принес беды. Министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин заявил, что правительство запустит ускоренную процедуру для оценки структурных повреждений зданий.

Землетрясения магнитудой более пяти баллов являются редким явлением для Франции, последний произошел в ноябре 2019 года.

Землетрясение в Украине

В Полтавской области, 8 июня, было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков был на глубине 10 километров.

Также, землетрясение в этом регионе фиксировали 26 мая. Оно произошло в 20 километрах к западу от Полтавы. Сейсмологи оценили его силу в 3,5 балла.

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