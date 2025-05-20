У Франції спростили життя українців: легальна робота, соцдопомога й нові права
Франція розширила права українців під тимчасовим захистом. Біженці із нашої країни отримають більше прав та підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Visit Ukraine.
Франція зробила важливий крок назустріч українцям, які знайшли там тимчасовий прихисток через війну. Уряд країни ухвалив законопроєкт №596, який суттєво розширює права та можливості осіб зі статусом тимчасового захисту. Документ уже отримав підтримку обох палат парламенту.
Що зміниться для українців у 2025 році
Легший доступ до роботи для медиків. Українські медичні працівники зможуть працювати за фахом без складних процедур визнання дипломів. Закон вводить статус "практиканта-асоційованого", який дозволяє фахівцям з-за меж ЄС легально працювати у французьких медзакладах. Це дає шанс тисячам кваліфікованих лікарів реалізувати себе в професії.
Соціальні пільги для вразливих категорій. Вперше українці з тимчасовим захистом отримають доступ до соціальних виплат, які раніше були доступні лише біженцям:
- допомога людям з інвалідністю (AAH);
- персоналізована допомога літнім людям (APA);
- житлова допомога та мінімальні соціальні виплати.
Бюджетна підтримка у розмірі 328 мільйонів євро. Франція виділяє кошти на:
- забезпечення житлом українських біженців;
- допомогу з пошуком оренди;
- інтеграційні програми та соціальний супровід.
Статус "нормального проживання". Новий закон прирівнює тимчасовий захист до статусу "нормального проживання". Це дає змогу:
- складати іспит на французькі водійські права;
- легально реєструвати українські автомобілі без необхідності змінювати посвідчення водія.
Чому це важливо
З часу введення тимчасового захисту в березні 2022 року, мільйони українців отримали змогу легально жити в країнах ЄС. Утім, багато з них зіштовхнулися з труднощами в працевлаштуванні, відсутністю соціальних гарантій і складнощами в адаптації. Новий закон покликаний вирішити ці проблеми та сприяти глибшій інтеграції.
Попереду - імплементація закону, запуск експериментальних програм і подальше спрощення процедур. Серед потенційних нововведень:
- продовження терміну дії документів до 6 місяців (за прикладом Німеччини);
- спрощення процедури делегування батьківських прав;
- розширення курсів французької мови для професійної адаптації.
Франція демонструє приклад гуманної та далекоглядної політики щодо українських біженців - не лише як жест солідарності, а як створення нової моделі підтримки у відповідь на гуманітарні кризи.
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