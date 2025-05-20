Во Франции упростили жизнь украинцев: легальная работа, соцпомощь и новые права

Франция расширила права украинцев под временной защитой. Беженцы из нашей страны получат больше прав и поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Visit Ukraine .

Франция сделала важный шаг навстречу украинцам, которые нашли там временное убежище из-за войны. Правительство страны приняло законопроект №596, который существенно расширяет права и возможности лиц со статусом временной защиты. Документ уже получил поддержку обеих палат парламента.

Что изменится для украинцев в 2025 году

Легкий доступ к работе для медиков. Украинские медицинские работники смогут работать по специальности без сложных процедур признания дипломов. Закон вводит статус "практиканта-ассоциированного", который позволяет специалистам из-за пределов ЕС легально работать во французских медучреждениях. Это дает шанс тысячам квалифицированных врачей реализовать себя в профессии.

Социальные льготы для уязвимых категорий. Впервые украинцы с временной защитой получат доступ к социальным выплатам, которые ранее были доступны только беженцам:

помощь людям с инвалидностью (AAH);

персонализированная помощь пожилым людям (APA);

жилищная помощь и минимальные социальные выплаты.

Бюджетная поддержка в размере 328 миллионов евро. Франция выделяет средства на:

обеспечение жильем украинских беженцев;

помощь с поиском аренды жилья;

интеграционные программы и социальное сопровождение.

Статус "нормального проживания". Новый закон приравнивает временную защиту к статусу "нормального проживания". Это позволяет:

сдавать экзамен на французские водительские права;

легально регистрировать украинские автомобили без необходимости менять водительское удостоверение.

Почему это важно

Со времени введения временной защиты в марте 2022 года, миллионы украинцев получили возможность легально жить в странах ЕС. Впрочем, многие из них столкнулись с трудностями в трудоустройстве, отсутствием социальных гарантий и сложностями в адаптации. Новый закон призван решить эти проблемы и способствовать более глубокой интеграции.

Впереди - имплементация закона, запуск экспериментальных программ и дальнейшее упрощение процедур. Среди потенциальных нововведений:

продление срока действия документов до 6 месяцев (по примеру Германии);

упрощение процедуры делегирования родительских прав;

расширение курсов французского языка для профессиональной адаптации.

Франция демонстрирует пример гуманной и дальновидной политики в отношении украинских беженцев - не только как жест солидарности, а как создание новой модели поддержки в ответ на гуманитарные кризисы.