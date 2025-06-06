У Франції сподіваються, що ЄС представить 18-й пакет санкцій проти РФ до кінця червня

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, 20 травня Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Зокрема, під заборону потрапили 189 суден із третіх країн, унаслідок чого загальна кількість зазначених суден сягнула 342. Ці судна є частиною "тіньового флоту" Росії й відповідають за транспортування російської нафти, практикуючи високоризикові методи судноплавства або підтримуючи енергетичний сектор Росії.

Того ж дня ЄС розпочав підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії.

Раніше лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та інших європейських країн заявили про готовність посилити тиск на Москву, якщо вона не припинить вогонь або не зробить кроків до мирного врегулювання війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.