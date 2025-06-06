Во Франции надеются, что ЕС представит 18-й пакет санкций против РФ до конца июня

Санкции ЕС против России

Напомним, 20 мая Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России.

В частности, под запрет попали 189 судов из третьих стран, в результате чего общее количество указанных судов достигло 342. Эти суда являются частью "теневого флота" России и отвечают за транспортировку российской нефти, практикуя высокорисковые методы судоходства или поддерживая энергетический сектор России.

В тот же день ЕС начал подготовку 18-го пакета санкций против России.

Ранее лидеры Франции, Германии, Великобритании и других европейских стран заявили о готовности усилить давление на Москву, если она не прекратит огонь или не предпримет шагов к мирному урегулированию войны.

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