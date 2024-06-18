У Франції презентували новітній дрон Colibri, який невдовзі отримає Україна

Зазначається, що дрон є новітньою розробкою, яка в першу чергу має посилити оперативні можливості французьких збройних сил.

Робота над дроном почалась відносно нещодавно - у травні 2022 року. Виробники Colibri зосередились на інтеграції економічно ефективного, оперативно активного заряду в безпілотну систему, здатну виявляти і знешкоджувати цілі в радіусі 5 кілометрів.

Також відомо, що безпілотник буде оснащено керованим осколковим зарядом, який забезпечує високу летальність як проти статичних, так і проти динамічних цілей. Ця система пропонує універсальне та ефективне рішення для різних бойових сценаріїв.

За даними ЗМІ, баражувальний боєприпас отримає 40-мм боєголовку від французького виробника Nexter Arrowtech.

Ймовірно, прототипом Colibri став інший безпілотник - UX11, який був створений для фотограмметричних цілей. Цей дрон має суцільнокрилий корпус із полістиролу та розмах крил 1,1 метра. В рух він приводиться дволопатевим штовхаючим гвинтом, а також електродвигуном, який розміщено у задній частині крила.

Маса UX11, разом із корисним навантаженням, становить 1,5 кг, автономність - 80 хв, крейсерська швидкість - 54 км/год. Розгортання такого апарата займає всього 5 хв. UX11 може піднятися на висоту до 6000 метрів.

Використання дронів на війні в Україні

На початку 2024 року президент Володимир Зеленський доручив створити нову військову структуру в Україні - Сили безпілотних систем. Пізніше у Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ.

А вже 10 червня було призначено командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став полковник Вадим Сухаревський.

Що відомо про Вадима Сухаревського - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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