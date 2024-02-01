У Франції показали роботу порома EFA: його передадуть Україні (відео)

Франція надасть Україні самохідні пороми EFA компанії CEFA. Їх можна розгорнути за п'ять хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку спецпосланник Франції з допомоги та відновлення України П'єра Хеїлбронна у соціальній мережі Twitter.

Короткий час розгортання поромів робить їх ефективним інструментом для перекидання військ та техніки через річки та інші водоймища.

"Я перевірив їхню неймовірну ефективність, наприклад, вони розвертаються менш ніж за 5 хвилин. CEFA виграла контракт на постачання 16 машин!" - написав спецпосланець.

Visite fascinante de l'entreprise alsacienne CEFA qui produci des robots de déminage et engins de franchissement. J'ai testé leur incroyable efficacité, comme leur deploiement en <5mn pour des operations complexes. Contrat remporté avec l' pour la fourniture de 16 engins! pic.twitter.com/Ji3gEunIgi - Pierre Heilbronn (@HeilbronnPierre) January 30, 2024

Пороми EFA

Самохідні пороми, розроблені французькою компанією CEFA. Вони призначені для перевезення живої сили та техніки через річки та інші водоймища.

Максимальна швидкість по воді: 12 км/год, при пересуванні шосе швидкість досягає 75 км/год.

Пороми EFA можуть перевозити один основний бойовий танк, два середні танки або чотири легкі БМП. Вони також можуть використовуватися для перевезення інших видів техніки, таких як вантажівки, бронетранспортери та артилерія.

Пороми EFA вже використовуються у збройних силах Франції, Бельгії та інших країн. 2023 року Франція надала Україні партію в рамках військової допомоги.

Допомога Франції Україні

Франція з перших днів війни Росії проти України стала одним із найактивніших європейських союзників і надала значну фінансову та військову допомогу.

До речі, Франція змінила тактику постачання зброї в Україну.

Також ми писали, що пілоти ЗСУ у 2024 році почнуть прибувати до Франції для проходження навчання у рамках військової допомоги.

Також повідомлялося, що Україна та Франція нарощують співпрацю в галузі протиповітряної оборони.