У Франції оголошено найвищий рівень загрози національній безпеці

Він зазначив, що після нападу у Красногірську під Москвою сьогодні ввечері в Єлисейському палаці президент Еммануель Макрон скликав Раду оборони та національної безпеки.

"Враховуючи, що Ісламська Держава взяла на себе відповідальність за напад, а також та загрози нашій країні, ми вирішили підняти позицію Vigipirate до найвищого рівня: екстрений напад", - написав Атталь.

Vigipirate (акронім: пильність та захист об'єктів від ризику терористичних атак) — це система оповіщення національної безпеки Франції. Наразі вона має три рівні: "пильність", "підвищена безпека/ризик нападу", "надзвичайна ситуація нападу".

Що відомо про теракт